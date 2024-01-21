Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2024 19:03
Gih memuru olduktan sonra tayin

Gih olduktan sonra tayin süreci nasıl ilerliyor? Bulunduğumuz ilde 7 yıl doldu. Gih olduktan 5-6 ay sonra başka bir ile tayin istenebilir mi? Bilgisi olanlar cevap yazarsa sevinirim.


Nussss
Aday Memur
21 Ocak 2024 19:38
eş durumundan gihe geçtiysen eşin hangi ildeyse o ilde sabit kalırsın sağlıktan gihe geçtiysen gih onayın gelince tek il tercihi yapıyorsun

sımseeekk
Memur
21 Ocak 2024 19:52
3 yıl çalışma zorunluluğu var kardeşim sivil memur tayını için
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıTaltif duyumuPolislikten öğretmenliğe geçişEgm Fetö idari soruşturma27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMaaş farkını yatıran illerPolislik mesleğinin ilk kuralı nedir?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımıYaş haddinden emeklilikPolis Sandığı katsayı farkları

Sözlük

ayasofya camisi 3 evlilik 2 ağaca tırmanmak 2 rapunzel 3 imamlar devlete yüktür 2 girilen en iyi entry 1 korku filmi izleyip kendini korkutmak 2 ğ harfi yerine y harfi kullanan insan 1 gerçek dost 3 Şehirler arası dinlenme tesisleri 3

Son Haberler

Emekli polis evinde ölü bulunduMuş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldıSivas'ta fabrikada oksijen tüpü patladı: 2 yaralıYargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybettiBakan Fidan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile görüştü

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?