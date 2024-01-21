Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Ocak 2024 19:04
PTT?de 399?a tabi 18 yıllık Memur
merhabalar . Abim 18 yıllık PTT'de 399'a tabi memur. Abime sorduğumda kurum değişikliği yapılamadığını söyledi. Size soruyorum bilen arkadaş var ise cevaplarsa sevinirim. Abim PTT'den başka bir kuruma geçiş yapabilir mi ?

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