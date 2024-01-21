Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ocak 2024 19:36
Yüzde 150 zam!

https://baskatip.com/yuzde-150-zam-yapildi-ogretmen-maaslari-ile-esitlendi/


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
21 Ocak 2024 20:09

Admin su adamı engelleyin lütfen, sürekli farklı isimlerle hesap açıp saçma sapan haber sitesinin linkini paylaşıyor. Şikayet ettim yine

Toplam 1 mesaj

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