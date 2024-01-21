Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ocak 2024 19:37
2024 MEB EKYS Sınavında Çıkabilecek Sorular!

https://baskatip.com/2024-meb-ekys-sinavinda-cikabilecek-sorular/

Çok Yazılan Konular

PDR ile İlgili Çözüm ÖnerileriÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?İl Emri verilecek mi?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediuzmanlığın 7 yıla inmesiEğitim amaçlı yaz tatilinde izin alırsam maaşım kesilir mi?Yakuplu nasıl bir yer?Meb büro personeli olarak çalışan var mı?Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.2024/3 Atamalarında büro personeli puanları

Sözlük

Moda özgürlüğü kısıtlar mı sorunsalı 7 girilen en iyi entry 1 izzet altınmeşe 1 şu an çalan şarkı 4 kornişon 1 simetri hastalığı 3 20 Ocak doğumlular 11 alper gezeravcı 2 angkor Vat 1 kendine hediye almak 2

Son Haberler

Emekli polis evinde ölü bulunduMuş-Mutki yolunda tipi; mahsur kalan 70 kişi kurtarıldıSivas'ta fabrikada oksijen tüpü patladı: 2 yaralıYargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Çil hayatını kaybettiBakan Fidan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile görüştü

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?