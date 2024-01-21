Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 19:38
Yeni KPSS puanıyla 4b'li biri, bir başka 4b'li pozisyona başvurabilir mi??

2022 kpss puanıyla sözleşmeli büro personeli olarak atanan biri, 2024 kpss puanıyla yine sözleşmeli büro personeli pozisyonuna başvurabilir mi?

Bilgisi olan arkadaşlar bu konuyu netliğe kavuşturursa çok seviniriz. Herkes bişey söylüyor bu konuyla ilgili. Yeni sınav puanı olduğu için başvurabilir diyenler de var. Başvuramaz diyenler de.


Dol8311
Aday Memur
21 Ocak 2024 19:44

Kılavuzu oku.net basvuramazssin

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