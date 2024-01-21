Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


21 Ocak 2024 19:43
vardıya sistemi
üniversitelerde vardıya sistemleri nasıl oluyor en geç vardıya kaçta bitiyor bilgisi olan var mı acaba?

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