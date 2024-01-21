Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2024 19:50
Sağlık Hizmetlerine 0,74 Katsayı

Sağlık Bakanı Bütçe konuşmasında iki katı yapcaz demedi mi Sağlık hizmetleri alanının katsayısını 0,74 olarak haber yok mu ondan?


Tigereither
Aday Memur
21 Ocak 2024 19:55

Taban Ödemelerinin yazmayı unutmuşum

Toplam 1 mesaj

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