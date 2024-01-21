Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2024 20:14
Şark görevi sağlık mazereti

Merhabalar,bir konu hakkında sorum olacaktı,Daha önce şarka gitmedim geçen sene tercihlerde İpka verdim bu sene hazırlık tercihlerinde şarka gitmeyi istiyorum fakat görev yaptığım batı ilide nöroloji den B dilimliyim, 3 ayda bir takipli olarak gittgim doktor kontrolum ve kullandığım ilaçlar var.Bu mazaretimi dilekçe ve tercihlerle birlikte vermiş olsam kontollerimin olduğu batı iline yakın bir şark iline verme ihtimalleri varmı ?

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