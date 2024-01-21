Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ocak 2024 21:30
3600 ek gösterge

Sayın cumhurbaşkanımız ve önceki bakan Vefat bilgin bey in seçimden önce herşey hazır seçimden hemen sonra meclisten geçireceğiz diyerek söz verdiği 1. Dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge sözünün bir an evvel başka seçimler beklemeden yerine getirmesini bekliyoruz.


Ömerfarug
21 Ocak 2024 21:34

1.dereceye 3600 ek göstergenin gecikmesinin nedeni; yetkili sendikanın toplu sözleşme masasında attı

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