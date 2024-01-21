Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 21:44
Kpss merkezi alım hakkında

Kurumların ÖSYM üzerinden açtığı sözleşmeli personel ilanları, )saglik bakanligi,meb çevre sehircilik, kıt kurumları dhmi tcdd vs) bu alımlarda kpss puanımız kazanıp yerlerinde iş güvencemiz haklarımız nasıl olur? 4belirlu süreli mi çalışıyoruz sözleşmeli olunca? Sözleşmeli ile kadrolu arasında ne fark vardır?

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