Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


21 Ocak 2024 21:44
Özel Hizmet Tazminatı

Merhaba arkadaşlar, Toplu Sözleşme ile Şube Müdürlerinin Özel Hizmet Tazminat Oranlarına verilen 20 puanlık artıştan vekaleten görev yapanlar neden faydalanamıyor bilgisi olan var mı ?

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