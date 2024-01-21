Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2024 21:58
Ocak ayı iller arası

İller arası yer değişikliği kurası açıklandıktan sonra hastane kaç gün çalıştırabilir

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