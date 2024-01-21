İller Bankası Yönetim Memuru

Merhaba arkadaşlar. İİBF'den İller Bankasında "Yönetim Memuru" olarak çalışan var mı ? Varsa çalışma şartları, konumu, ortamı ve güncel maaşı hakkında bilgi verebilecek var mı ?

Merhaba arkadaşlar. İİBF'den İller Bankasında "Yönetim Memuru" olarak çalışan var mı ? Varsa çalışma şartları, konumu, ortamı ve güncel maaşı hakkında bilgi verebilecek var mı ?