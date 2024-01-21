Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 23:12
2024 Tayin dönemi - Ordu?

Arkadaşlar herkese hayırlı görevler. Zabıt katibiyim. Bu sene İstanbul'dan tayin talebinde bulunacağım. 8 yıldır ayni yerde calisiyorum. İstanbuldan Ordu Ünye iline tayin olmak istiyorum. İlk defa tayin basvurusunda bulunacagim. Bilgim cok yok. Hem bu konuda sizlerden bilgi rica ediyorum. Hem de Ordu adliyelerinde görevli arkadaşlarla iletişim kurmak bilgi almak istiyorum. Demografik yapisi ve yaşam kosullari ile ilgili bazi sorularim olacak.

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