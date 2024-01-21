Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2024 23:17
Eğitim durumu tayini
eğitim durumu tayini için herhangi bir lisans bölümü okumak yeterli mi yoksa sağlık bölümünden bir bölüm olması mı lazım. Bir de eğitim süresi bitince geri dönme ihtimalimiz var mı

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