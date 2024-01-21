eğitim durumu tayini için herhangi bir lisans bölümü okumak yeterli mi yoksa sağlık bölümünden bir bölüm olması mı lazım. Bir de eğitim süresi bitince geri dönme ihtimalimiz var mı

eğitim durumu tayini için herhangi bir lisans bölümü okumak yeterli mi yoksa sağlık bölümünden bir bölüm olması mı lazım. Bir de eğitim süresi bitince geri dönme ihtimalimiz var mı