Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2024 23:59
TORBA YASA TEROR TAZMİNATLARI TALTİF

10 bin taltif işi ne oldu polis mevzuatında yazdığı gelişme varmı ?

MECLİS takip edebilen varmı bakaknliklar görüşmesi olacak mı torba yasada ?

Terör tazminatı Şubat'ta alacak miyiz yoksa bir iyileştirme gelecek mi ?

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