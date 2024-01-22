Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 00:15
KURUMLARIN GİYİM YARDIMI HK.

Her kurumun kendine göre bir giyim yardım mimtarı var.Bu kime ve neye göre ayarlanıyor, bilen biri cevaplarmı acaba.Mesela DSİ denen kurum personelleri her sene giyim yardımı alırken, Tarım Bakanlığı daha bu sene 11 Bin Tl aldı aldı.Kültür Turizm.Bakanlığı bu sene daha alacak diye uğraşıyor ve miktarlatda çok afaki durumda.Mesela duyumlqra görr DSİ bu sene memuara 90 Bin Tl giyim yardımi yalacakmış.Bunu ben uydurmadım, orda çalışan memurlardan duydum.

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