Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


22 Ocak 2024 00:41
Süper Lig Tahmin Yarışması 22. Hafta

Maç Başlangıç : 23 Ocak 2024 Saat : 17:00

Hatay-Alanya

Beşiktaş-Adana demir

Pendik-Kasımpaşa

Gaziantep-Konya

Ankaragücü-Karagümrük

Antalya-Sivas

Başakşehir-Fenerbahçe

Samsun-Kayseri

Rize-Trabzon

Galatasaray-İstanbul

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