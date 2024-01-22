Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


22 Ocak 2024 01:05
Ordu-Samsun-Sinop Tayin için neresi NEDEN?

Adalet Bakanligi 2024 Havuz tayininde bunlardan birini tercih etmek istiyorum. Hangisini neden tercih etmeliyim? Gönlüm Ordu'dan yana sizlerin goruslerini önemsiyorum.

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