KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


22 Ocak 2024 01:12
Kurumlar Arası Geçiş

Meb sözleşmeli büro personeline atanırsak 2024 kpss sınavına girip herhangi bir kit kurumuna tercih yapıp atanabiliyor muyuz

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