Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2024 01:25
Tayin hakkında bilgi alma

Komisyon atamalı Kadrolu i.k.m olarak çalışmaktayım, eşim

adliyede bakanlık atamalı kadrolu psikolog,

Bazı sorular aklıma takılmakta net bir bilgisi olup yardım

edecek olan olursa sevinirim.

1-Adliyede psikolog olarak çalışan eşimin tayin dönemi var

mı? Yoksa istediği zaman tayin yazabiliyor mu?

2-Birbirimze tabilik durumumuz var mı? Yani Önce kimin tayin

istemesi gerekmektedir?

3-Ben eş durumu ile geldim. İkimizde tayin isteyip olurda

benim tayinim çıkarsa eşimin eş durumu tayini istediğinde red verme durumları

olabilir mi?(Kendi isteğiniz ile aile birliğinizi bozmuşsunuz diyerek)

4-Eşimin bölge yıl olarak çalışma zorunluluğu var mı?

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