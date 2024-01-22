KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ocak 2024 07:28
Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni 36 büro personeli ilanı

Ne alakaysa artık zaten ilana çıkmışlardı başvurular bugünden itibaren 5 şubata kadar ;)


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 07:33

Kontenjanlar Ankara 22 kişi Antalya 3 kişi Muğla 3 kişi Denizli 2 kişi İzmir 2 kişi Nevşehir 2 kişi Erzurum 1 kişi Çorum 1 kişi

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