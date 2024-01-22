Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2024 09:04
Tayin isteme

Ailemin sağlık durumu iyi değil daha yeni memur oldum ne zaman tayin isteyebilirim


bhraydın
Aday Memur
22 Ocak 2024 09:13

bunu kanıtlarsan hemen isteyebilirisn


erlikx
Aday Memur
22 Ocak 2024 10:45

Yıl süresi yok demi

bhraydın, 2 saat önce

bunu kanıtlarsan hemen isteyebilirisn

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