Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2024 09:13
sözleşmeli den sözleşmeye geçiş

arkadaşlar ben 2022 kpss ile sözleşmeli olarak atandım sözleşmeli olduğum için istifa etmem halinde 1 yıl bekleme cezası var acaba 2024 kpss ye girip istifa edip 1 yıl beklemeden atanabilir miyim tekrar aynı bölümden


Osm71
22 Ocak 2024 10:13

Bende şöyle Bi ekleme yapıyım Üniversitede çalışan 4b sözleşmeli personel kendi isteğiyle sözleşme yenileme süresine 1 ay kala haber vermek kaydıyla sözleşme yenileme yada uzatma yapmazsa 1 yıl bekleme cezası alırmı

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