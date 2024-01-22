Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 10:15
1. Dereceye 3600 ek gösterge

Sayın cumhurbaşkanımız ve önceki bakan Vefat bilgin bey in seçimden önce herşey hazır seçimden hemen sonra meclisten geçireceğiz diyerek söz verdiği 1. Dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge sözünün bir an evvel başka seçimler beklemeden yerine getirmesini bekliyoruz.


ExpertE
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 10:21

30 ayrı başlık açmayın zaten mevcut var, Bakan'ın ismini yazmaktan aciz 1. derece yaşlı memurların EYT gibi 3600 de içimizden geçsin değil mi? Bekleyen kesim az zarar görecek kesim çok umarım geçmez. Eski 3600'leri 4200 yapıp bıraktılar onları da 5400 yaparlarsa kabul edelim zira biri ciddi iyileştirme alırken diğer üstte olanlar yerinde saydı haksızlığın daniskası bu.


Ömerfarug
Aday Memur
22 Ocak 2024 10:24

Yetkili memur sendikası 3600 ek gösterge konusunda neden sessiz konuyu duyurmaya çalışıyoruz özellikle.emekl.memurlar sahipsiz durumda.

ExpertE, 29 dk. önce

30 ayrı başlık açmayın zaten mevcut var, Bakan'ın ismini yazmaktan aciz 1. derece yaşlı memurların EYT gibi 3600 de içimizden geçsin değil mi? Bekleyen kesim az zarar görecek kesim çok umarım geçmez. Eski 3600'leri 4200 yapıp bıraktılar onları da 5400 yaparlarsa kabul edelim zira biri ciddi iyileştirme alırken diğer üstte olanlar yerinde saydı haksızlığın daniskası bu.


Ömerfarug
Aday Memur
22 Ocak 2024 10:27

Herkes kendin düşünüyor çalışan memur,emekli.memur, yhs, 3600 ek gösterge almış olanlar,alamayanlar vs. İşimz zor.

Ömerfarug, 26 dk. önce

Yetkili memur sendikası 3600 ek gösterge konusunda neden sessiz konuyu duyurmaya çalışıyoruz özellikle.emekl.memurlar sahipsiz durumda.


ExpertE
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 10:30

Ülkenin ekonomik durumunu, neden bu hale geldiğimizi, adil olmayı, ünvanlar arası kapanan farkın yanlışlığını, alt kesimin pompalanıp üst kesimin daha çok kazanarak orta direk nitelikli memurların mengene gibi sıkışmasını düşünmek gerekir en önce.

Ömerfarug, 23 dk. önce

Herkes kendin düşünüyor çalışan memur,emekli.memur, yhs, 3600 ek gösterge almış olanlar,alamayanlar vs. İşimz zor.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Merkez bankası yıl sonu enflasyon beklentisiİşte hastanede çalışan işçi bodrosu470 Bin Kişi 3600 Ek Gösterge Bekliyor! Maaş Günü Bir Memurun Kafasında DönenlerKariyer Uzmanları Tek BaşlıkMaaş farkları çok az hesaplanıyorArtık her sendika eşitlendi3600 ek gösterge

Sözlük

ağız eğmek 1 Şehirler arası dinlenme tesisleri 3 memduh bayraktaroğlu 3 ölümcül makineler 1 toz 2 pazar sabahının tenhalığı 1 gana 1 rapunzel 3 tuz lambası 1 Kısa boylu kızların çok uzun erkeklerle birlikte olması 5

Son Haberler

Altının gramı 1967 liradan işlem görüyorPolis yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptı, gözaltına alındıEkonomi Koordinasyon Kurulu toplandıKira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat! Tahliye taahhüdü o tarihte boşa çıkarılabilirCasusluk operasyonunda yeni detaylar: Para ağı deşifre oldu

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?