mrb 2 yıl once ufak çaplı bir kaza yaptım diyarbakirda suçlu bendim kasko ödedi karşı tarafa hatta telefonumu bıraktım.2.5 yıl sonra mayıs ayında ilamsiz icra geldi.itiraz ettim durdu.7 ay sonra aralığın sonunda dosya hesabin yapilmasi kaydedilmesi şeklinde avukat icraya yazı yazmış başına gelen var mı böyle birsey dava mı acar

mrb 2 yıl once ufak çaplı bir kaza yaptım diyarbakirda suçlu bendim kasko ödedi karşı tarafa hatta telefonumu bıraktım.2.5 yıl sonra mayıs ayında ilamsiz icra geldi.itiraz ettim durdu.7 ay sonra aralığın sonunda dosya hesabin yapilmasi kaydedilmesi şeklinde avukat icraya yazı yazmış başına gelen var mı böyle birsey dava mı acar