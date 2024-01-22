Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 11:26
Memurlar.net haber yap YÖK açıklama yapsın YÖK, 4 yıldır merkezi görevde yükselme sınavı açmıyor!

2024 te YÖK ünvan değişikliği Sınavı yapacak mı? Yapmayacak mı? Çalıştığım kurum YÖK sınav yapmazsa yapacaklarını söyledi ancak YÖK açıklama yapmıyor . Memurun sesi olmak için var olan bu site bu konuyu haber yap YÖK açıklama yapsın en son 2023 de de haber yapmıştınız https://www.memurlar.net/haber/1014380/yok-uc-yildir-merkezi-gorevde-yukselme-sinavi-acmiyor.html tekrar yapın

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