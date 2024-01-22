Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 12:15
bilen biri varsa cevaplayabilirmi

aralık ayı ek gösterge 2200 derece kademe 2/3'ü

ocak ayı ek gösterge 2800 derece kademe 1/1'i iki ek gösterge ve derece kademede maaş farkı 18 tl. fark etti. bu kadar azmı fark ediyor. bu nasıl oluyor bilen varmı. ben maaşta farkeder diye bekliyordum.

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