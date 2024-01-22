Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 12:19
evden eve nakliyat
şehir içi şehirler arası ev ofis taşıma. 05394228895

Çok Yazılan Konular

şehir hastaneleri satışı Kadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?Sağlık Hizmetlerine 0,74 KatsayıOcak ayı iller arasıiller arası açıklama TDSBecayişte ünvan Şartı halen var mıÜnvan değişikliği hakkında.2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişYeni atanan hemşire

Sözlük

ayı oğlu ayının oğlu 1 girilen en iyi entry 1 küt 3 yazarların itirafları 2 kakao 2 Moda özgürlüğü kısıtlar mı sorunsalı 6 sözlük bölümünün reytingi 4 sevmediği birine tahammül etmek zorunda olmak 1 Tesettür 3 mutlu eden besinler 7

Son Haberler

Antalya'dan sonra Muğla'da da sahilde ceset bulundu! Son 5 günde 7 ceset!Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli olduKızıldeniz'den Ege'ye gelen zehirli balon balığı rotasını Marmara'ya çevirdiYaşamını yitiren Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendiİstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı arttı

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?