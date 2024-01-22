Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 12:38
Taşeron işçileri

Taşerondan gelen işçilerinin sözleşmesine ve görev tanımına nereden ulaşabilirim? Hastanede iyicene kök saldılar

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