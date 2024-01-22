Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2024 12:57
D dilimi ortopedi

Arkadaşlar bana d dilimi verildi 6 ay sonra kontrole gidilecek yaziyor. Şimdi D dilimi 6 ay sonra kontrolden sonrami kesinleşecek pek anlamadim


Mustafa60
Memur
22 Ocak 2024 13:54
Benimde 1 yıl sonra kontrolü şeklinde vermişti. Muhtemelen sağlık daire senden kontrol yazdığı için tekrar rapor isteyecek. 2 aya cevap gelir.
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