Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2024 13:15
Osmaniye'nin Sarktan Çıkması
Mrb arkadaşlar Osmaniye'nin bu atama döneminde şarktan çıkarılacağı söylentisi var bilgisi olan arkadaş var mı?

kral122
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 13:22

Zaten şark değildi deprem nedenıyle sark oldu


Patron006
Aday Memur
22 Ocak 2024 13:41
balon

kripto1982
Şube Müdürü
22 Ocak 2024 13:43
Evet çıkacak arkadaşlar, deprem bölgesinde şark yapılan iller aşama aşama kalkacak, ilk başta Osmaniye olabilir

Brse
Aday Memur
22 Ocak 2024 14:20

Böylelikle 2.sarkta belki bu sene iptal olabilir . hayırlısı

kripto1982, 1 saat önce
Evet çıkacak arkadaşlar, deprem bölgesinde şark yapılan iller aşama aşama kalkacak, ilk başta Osmaniye olabilir
Toplam 4 mesaj

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