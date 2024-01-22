Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 13:36
iller arası hizmet puanı
tercihte 01.01.2024 tarihi itibari ile olan hizmet puanını mı baz alınıyor? ancak yhgm sayfasındaki başvuru sisteminde hizmet puanımı göremiyorum. bunu görebileceğim bir yer var mı? Aralık 2023 puanımı geçerli?

Tayinci27
Aday Memur
22 Ocak 2024 13:44
pbsden jizmet puanı itiraz de orda kaç olduğu yazıyor eğer doğru değilse başvuru yaparsın
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