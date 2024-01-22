iller arası hizmet puanı

tercihte 01.01.2024 tarihi itibari ile olan hizmet puanını mı baz alınıyor? ancak yhgm sayfasındaki başvuru sisteminde hizmet puanımı göremiyorum. bunu görebileceğim bir yer var mı? Aralık 2023 puanımı geçerli?

tercihte 01.01.2024 tarihi itibari ile olan hizmet puanını mı baz alınıyor? ancak yhgm sayfasındaki başvuru sisteminde hizmet puanımı göremiyorum. bunu görebileceğim bir yer var mı? Aralık 2023 puanımı geçerli?