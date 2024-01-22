Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 13:40
3600 EK Gösterge Yalan mı Oldu?

https://baskatip.com/3600-ek-gosterge-yalan-mi-oldu/


Ömerfarug
Aday Memur
22 Ocak 2024 14:37

Yetkili sendika 3600 ek göstergeye sahip çıkmıyor. Özellikle memur emeklileri sahipsiz ve hakkını arayamaz durumda, birgün bütün memurlar emekli olacak, Lütfen 3600 ek gösterge konusuna sahip çıkalım seçimden önce herşey hazır seçimden hemen sonra meclisten geçireceğiz diyerek söz verilen 3600 ek gösterge gündemde bile yok

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