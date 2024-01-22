Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


22 Ocak 2024 13:41
Mazeret Atamaları

İyi Günler, Eşim kamuda çalısıyor dilekçeyi 22 Aralıkta verdim Pbs'de 26 Aralık tarihli dilekçeniz değerlendirilmektedir yazıyor, Genel Müdürlükten yazı gelmiş şubat ve eylül ayı dışında mazeret ataması yapılmayacaktır diye değerli meslek büyüklerim sizce şubat ayında gidebilir miyim gidersem sizce bu şubatın kaçını bulur.


umit3432
Memur
22 Ocak 2024 13:57
Foruma bakıp öyle açsaydınız. Bu konu başlığı var zaten.
Toplam 1 mesaj

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