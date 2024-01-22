Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Ocak 2024 13:41
Maaş farkını nedir?

15 günlük maaş farkı Ocak ve temmuz ayında yatıyor ya hani normalde bana 34.800 yattı daha sonra 5.500 daha yattı şimdi sonraki ay ben yine 34.800 mu alacağım yoksa o 5.500 eklenmiş yani 39 mu alacağım ? Temmuza kadar


FurkanBilisim
Aday Memur
22 Ocak 2024 14:20

hocam bildiğim kadarıyla, memur maaşı ön ödemeli geliyor yani sizin bu maaş farkı bu ay aldığınızla geçen ayın arasındaki farktan dolayı yattı. yanisi siz 34.800 alacaksınız. o fark aralıkta yatan maaşın farkına özeldi.

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