Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


22 Ocak 2024 13:41
Sözleşmeli Şoför

arkadaşlar selam ticaret bakanlığının yapacağı alımda sözleşmeli şoför alımına başvurmayı düşünüyorum. Yaşadığım şehirde sadece şoför alımı mevcut çalışma şartları nasıldır acaba ayrıca orman bakanlığının alımını da bekliyorum destek personeli olarak sizce temizlik mi şoförlük mü daha iyidir sorumluluk, iş yükü, çalışma şartları, iki bakanlık arası çalışma şartları vs. (puanım 84)


beurak0000
Aday Memur
22 Ocak 2024 14:38
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