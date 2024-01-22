KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Ocak 2024 13:46
Sağlık hizmetlerinden gihe geçiş yapılabilir mi ?

Sözleşmeli olarak açıktan atanan sağlık hizmetleri sınıfı ösym (sözleşmeli) alımına başvurabilir mi gih sınıfından?

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