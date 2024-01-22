Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ocak 2024 13:51
2024 öğretmen atamaları

Mehmet Şimşek son kararı verecekmiş

https://baskatip.com/2024-ogretmen-atamalarinda-kontenjanlar-mehmet-simseke-iletildi/

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