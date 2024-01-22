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Editörler : oto-danisman-expert


22 Ocak 2024 13:56
Türkiye'nin ilk astronotu uzaya iniş yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper gezersvci uzaya iniş yaptı.hayirli ,uğurlu olsun

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