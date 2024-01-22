Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2024 14:04
Türkiye'nin ilk astronotu Alper gezersvci uzaya iniş yaptı

Hayırlı uğurlu olsun tüm Türkiye'ye.


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:06

Türkiye uzaya gitmelidir elbette çağımız uzay çağı


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:07

Uzay kaklinms ajansı aracılığıyla gitti.turkiye uzay arastirmalarina katılmalıdır


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:10

Siyaseti fazla takip edemiyoruz milli uzay programı TBMM nin gündemine geldi mi.ve de bunun için gerekli finansman TBMM tarafından onaylandı mi?


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:13

Uzayla ilgili hazırlanan proje için gerekli finansmanın denetimini Sayıştay mi yads başka bir kuruluş mu yapıyor,bunlar açıklanmalıdır


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:14

Sandıktan en sağlıklı Türkiye'nin çıkması için ugrasiyorum bu nedenle siyasi partiler bu konuda tabanlarına doğru ve eksiksiz bilgi vermeliler.


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:17

Hala daha fetih politikası olsun diyen adamlar var Türkiye'de.dunya milketleriyle ugrasalim diyenler var,çağımız uzay çağı artık uzay araştırmaları ile ugrasilmakidir.


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:19

Buradaki amacim birazda kutuplasmayi azaltmak bu nedenle doğru bilgi önemli 55mikyon dolar az para değil elbette.


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:21

Finasmanin nasıl saglandigi,ginasman denetiminin nasıl yapıldığı,TBMM nin onayins sunulup sunulmadığını siyasi partiler tabanlarına doğru bir şekilde söylemelidirler.


gazanya
Daire Başkanı
22 Ocak 2024 14:22

Türkiye uzay yolculuğuna katılmakla iyi yaptı.ben Türkiye'nin bunu finanse edebilecek güçte olduğuna inanıyorum .detaylar önemli benim için.

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