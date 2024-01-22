Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Ocak 2024 14:20
KİT kurumu için askerden önce girdiğim mülakat askerdeyken açıklanırsa

Askere gitmeden önce bir mülakata girmiş olsam ve sonuç askerdeyken olumlu bir şekilde sonuçlanırsa ne olur? Hakkım yanar mı yoksa askerden sonra işime baslayabilirmiyim?


cetnkya
Aday Memur
22 Ocak 2024 17:23

+cevap lutfen


Muhasebeci1
Memur
22 Ocak 2024 19:55
askerden sonra başlarsın hocam açıklandığında kazanırsan askerde olduğuna dair bir dilekçe belge ve komutan imzası askeri hizmettedir diye gelince de 30 gün içinde başlamak zorundasın.

cetnkya
Aday Memur
23 Ocak 2024 11:47

Çoook teşekkür ederim&#128591;&#128591;

Muhasebeci1, Dün
askerden sonra başlarsın hocam açıklandığında kazanırsan askerde olduğuna dair bir dilekçe belge ve komutan imzası askeri hizmettedir diye gelince de 30 gün içinde başlamak zorundasın.
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