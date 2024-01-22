Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


22 Ocak 2024 14:20
KİT kurumu icinAskerden önce girdiğim mülakat askerdeyken aciklanirsa

Askere gitmeden önce bir mülakata girmiş olsam ve sonuç askerdeyken olumlu bir şekilde sonuçlanırsa ne olur? Hakkım yanar mı yoksa askerden sonra işime baslayabilirmiyim?

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