Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


22 Ocak 2024 14:27
Lisans Üzerine Teknik bölüm

Lisans mezunuyum Belediyede görev yapıyorum. Kadrom Eğitmen. 2 Yıllık teknik bölüm okudum. Ünvan değişikliği sınavına girmeden (teknik kadro varsa) teknik kadrosuna geçebilir miyim. Aynı seviyede yada daha düşük kadrolar için sınav şartı yok diye internette bir yazı buldum. Çevre ve İklim Değ. yerel yönetimler sayfasında. Hizmet sınıfı değiştirme.

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