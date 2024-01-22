Yetkili sendika 3600 ek göstergeye ilgisiz

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!470 Bin Kişi 3600 Ek Gösterge Bekliyor! Merkez bankası yıl sonu enflasyon beklentisiArtık her sendika eşitlendiİşte hastanede çalışan işçi bodrosuKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKurumlarin giyim yardimi hk.Kariyer Uzmanları Tek BaşlıkMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?