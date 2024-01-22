Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2024 14:30
Yetkili sendika 3600 ek göstergeye ilgisiz

Yetkili sendika 3600.ek göstergeye neden ilgisiz,,, Acaba sendika istemediği için i 3600 ek gösterge çıkmıyor.

Sayın cumhurbaşkanımız ve önceki bakan Vefat bilgin bey in seçimden önce herşey hazır seçimden hemen sonra meclisten geçireceğiz diyerek söz verdiği 1. Dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge sözünün bir an evvel başka seçimler beklemeden yerine getirmesini bekliyoruz.

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