Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 14:51
MEB 150 hemşire atıyor

Merhaba. Lisans hemşireyim. Atama bekliyorum. MEB 150 Hemşire kontenjanı açtı, MEB e mi girmeliyim, Sağlık bakanlığını mı beklemeli miyim? Çok fazla maaş farkı var mi aralarında bilmiyorum. Aradaki maaş farkı için değer mi MEB hemşireliği?


Ebbbrrruuu
22 Ocak 2024 14:58
evet ya bilgisi olan bilgilendirme yapsın lutfen
Toplam 1 mesaj

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