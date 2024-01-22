Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 14:59
kabine var mı
bu hafta kabine toplantısı olacak mı

Çok Yazılan Konular

iller arası açıklama şehir hastaneleri satışı 2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişKadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?Sağlık Hizmetlerine 0,74 KatsayıTDSiller arası hizmet puanı aile hekimliği performans kesintisisendika aidatıBecayişte ünvan Şartı halen var mı

Sözlük

su içtikten 15 dakika sonra sıkışmak 1 Nietzsche 2 muhtar 1 Namaz 1 dağ başında duman eksik olmaz 1 evlenmeden önce beraber yaşamak 14 ölümcül makineler 3 uzaklaşmak 1 freud 2 cüneyt arkının bitmeyen mermisi 2

Son Haberler

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar çıktıBorcunu ödemeyen arkadaşını bıçak ve baltayla öldürdüFarelerin bastığı hastaneden açıklamaHavaalanı polisini gülümseten olayİYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayları ne zaman açıklanacak?

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?