Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 15:31
Tds Maaş farkı

İyi günler

7 aylık sözleşmeli tdsyim bugün maaş farkları yattı 5100 lira bana eksikmis gibi geldi mutemetimle konuştum normal diyor sizin bilginiz var mı?


gusssen
Aday Memur
22 Ocak 2024 15:51

herkesin öyle yattı


5netci
Aday Memur
22 Ocak 2024 16:31

Hocam bi yanlışlık olsa gerek ben büro personeliyim bana 5200 yatti sizin fazla plmasi gerekir diye düşünüyorum. Tds geçeceğim ben de insallah. Maaşlar ne kadar oldu şuan bekar bes ve sendika olmadan ?

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