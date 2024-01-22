Mehil müddeti

Ben de bir şey merak ediyorum hocam şimdi ben çarşamba günü ilişik kesicem istanbulda. Antalya da evraklarımı pazartesi teslim etsem olur Di mi? İlişik kestikten sonra hemen yapılacak diye bir kural var mı?

Ben de bir şey merak ediyorum hocam şimdi ben çarşamba günü ilişik kesicem istanbulda. Antalya da evraklarımı pazartesi teslim etsem olur Di mi? İlişik kestikten sonra hemen yapılacak diye bir kural var mı?