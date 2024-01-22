Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Ocak 2024 15:35
Mehil müddeti

Merhabalar il dışı tayinde mehil izninde 15 gün bitince 16. Günde mi işe başlıyoruz yoksa 15 gün içerisinde mi


sinelt
Genel Müdür
22 Ocak 2024 16:33
Ben de bir şey merak ediyorum hocam şimdi ben çarşamba günü ilişik kesicem istanbulda. Antalya da evraklarımı pazartesi teslim etsem olur Di mi? İlişik kestikten sonra hemen yapılacak diye bir kural var mı?
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