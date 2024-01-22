Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2024 15:41
ücretsiz izin süresi ?
doğum sonrası bebek 2 yaşına gelene kadar mı yoksa doğum izinleri biriminden itibaren 2 yıl mı

erdemk2050
Aday Memur
22 Ocak 2024 16:38

657 sayılı DMK,

Aylıksız izin:(3)

Madde 108 ? (Değişik: 13/2/2011 - 6111/108 md.)

B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

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